VIDEO: Partička míří do Slavíka, s německou písní o Moskvě

"Bylo to něco jako Boney M. Naprosto uměle spojený lidi. Byli populární v Německu, protože zpívali podivný písně o Rusku. Já si pamatuju, že tenkrát už mě to strašilo v noci. Našel jsem originální videa a oni na každém videu měli odkaz na adresu, aby si lidi asi psali o kazety," popsal Suchánek pro Revue iDNES.cz, jak vznikl nápad na klip.

Německá kapela má i další povedené kousky, ale Los Rotopedos se po stylu disco chtějí pustit do country. "My jsme tady jednou zpívali Když si báječnej čípek vezme báječnej chlap. A já jsem si představoval takový klip o chlapovi, který si vezme čípek a zažije hezkej den," smál se Suchánek.

Velké hudební ambice ale se svou skupinou nemá. "Skupina je to proto, že je víc lidí pohromadě. To je celé. Pro mě samotného, i když jsem otec zakladatel, je to úplně mimo všechny kategorie a nerad bych to přeceňoval."

Partička má ale tolik fanoušků, že může aspirovat i na Českého slavíka. "Myslím, že vyhrát cenu je vždycky lepší než dostat na tlamu. Ale není to o tom, že bychom podřizovali život vítězství ve Slavíku. A třeba nám to zase neuznají, že nejsme opravdu nová skupina," řekl Suchánek.

Na Facebooku už má Partička přes 300 tisíc fanoušků a zásobuje je vtipnými videi i osobními vzkazy. Michal Suchánek ale k Facebooku, který jim významně pomohl k popularitě, zrovna vřelý vztah nemá.

"Nechci se tak družit, aby mi každý psal, co je u něj novýho, jestli má tuhou stolici nebo co se mu stalo. To vědět nemusím. Navíc do Facebooku začali sahat lidi z bulváru, tahají všechno ven a dávají do svých periodik to, co bylo určeno jen pro fanoušky. Už tam ani nechci chodit a něco tam dávat, protože to zneužívají v úplně jiném kontextu," postěžoval si.

"My jsme tam třeba dali fotku Geni, jak jsme mu z legrace zabodli do auta nůž. Oni to vzali a vydali s tím, že jsme se mstili Richardovi za jeho nový rodinný život. Mně je jeho život úplně jedno," dodal Suchánek.