VIDEO: Podívejte se, jak se Genzer trápil při Partičce na vzduchu

Věta, která se během hry na osobnosti objevuje snad v každém díle Partičky: Geňo, přemejšlej, se na vzduchu míjela účinkem.

Richard Genzer měl hádat člena slovenské Partičky, která vystupovala na Konopišti před tou českou. Ondřej Sokol představoval Juraja Kemka, kterému všichni říkají Ďuro a je v hrách podobně úspěšný jako Genzer.

Tomu ale nestačila nápověda, že se s ním před chvílí setkal, že je ze Slovenska a nepomohlo ani když zoufalý Sokol řekl přímo jméno Ďuro. "To je poprvý, co se to řeklo úplně všechno a tys nic neuhodl," rozčiloval se Sokol.

Televize Óčko v pátek 3. 8. od 21:00 odvysílá půlhodinový záznam toho nejlepšího, co Partička na vzduchu divákům předvedla. Hlavní část záznamu bude tvořit improvizační hra Seznamka, při níž Partička doslova odrovnala všech 6 tisíc diváků v konopišťském areálu (jaké to na Konopišti bylo, čtěte zde).

Záznam televize Óčko po odvysílání umístí na své stránky www.ocko.tv v HD kvalitě.