Televizní Partička na Primě skončí, pokračovat bude živě

„S definitivní platností jsme se dozvěděli, že nové díly Partičky se už točit nebudou. No comment! Není to naší vinou, snažili jsme se dlouho bojovat a maximálně vyjít Primě vstříc. Nepovedlo se,“ napsali členové Partičky na svůj facebookový profil.

O to více ale chce Partička jezdit zájezdová představení po celé republice pod názvem Partička na vzduchu.

„Je pravda, že v nejbližších měsících s natáčením nových dílů Partičky nepočítáme. Do budoucna ale nevylučujeme, že se k pořadu Partička vrátíme,“ řekla mluvčí Primy Marie Fianová.

Televize má v zásobě ještě osm neodvysílaných epizod. Důvodem, proč se rozhodla natáčení pozastavit, je zřejmě krácení rozpočtu.

Partička zatím spustila předprodej na živá vystoupení v Brně, Zlíně, Hranicích na Moravě a na léto slíbila fanouškům opět akce na hradech, zámcích a v letních kinech.

Partičku tvoří Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol a Igor Chmela. Improvizační show inspirovanou úspěšným pořadem Whose Line Is It Anyway? začala televize Prima vysílat v březnu 2011.