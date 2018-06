Parta BB se vzdala tiché Markéty

KDO Z NOMINOVANÝCH MÁ OPUSTIT DŮM BB? HLASUJTE ZDE

"Skupina drží pohromadě, užívají si prázdniny a nominace pro ně byly zatím nejtěžší úkol," řekl psycholog Slavomil Hubálek ve studiu v rozhovoru s moderátorem Leošem Marešem.

Markéta podle něj dostala nejvíc hlasů ne proto, že by nebyla oblíbená a výrazně by vadila. "Vybrali ji cestou nejmenšího odporu, jako nejslabší článek soudržné party," vysvětlil Hubálek.

"Mám pocit, že je tu nešťastná, že je tu smutná," zdůvodnila svou volbu například Tereza. Slova psychologa potvrdil Filip: "Je až moc neutrální, když tu nebude, nic moc se nestane." "Nezapojuje se do dění skupiny," uvedl pro změnu Petr a David se po nekonečném přemýšlení nechal ve zpovědnici slyšet, že se bojí, aby to v domě unesla.

Ve studiu seděly Markétiny obě sestry i maminka. "Cítíme se blbě," přiznaly holky, ale maminka by její odchod z domu uvítala. "Nemá na to, být tam s nimi. Má lepší povahu, než ostatní," prohlásila.

Filip se opakovaně projevoval jako rebel. Spokojeně se usmíval, i když zaznělo při nominaci na vyřazení jeho jméno. A i přesto, že ho diváci několikrát viděli bez mikroportu, tvrdil, že pravidla neporušil. "V každé skupině se vždycky objeví jeden, který má ze všech nejvíc tendence překračovat pravidla. Bývá to trvalý rys osobnosti," seznámil diváky se svými zkušenostmi Hubálek. Podle něj nemusí být takový rebel ani vůdce a přesto by jeho vyřazení skupinu naštvalo. Mívá v ní totiž dobrou pozici. "Filip se na chvilku uklidní, ale pak bude pravidla porušovat dál," myslí si psycholog.

Nominace Šárky je pro diváka poněkud nepochopitelná, nebo ještě spíš, špatně doložená. Šárka zvaná mamina, která mimochodem nebyla od spolubydlících na vyřazení nominovaná ani jednou, tvrdí, že Bratrovu tajnou misi splnila. Rozdělila ostatní do dvou ložnic tak, že v každé spali vždy dva muži a dvě ženy. Tak to mělo zůstat do soboty. Big Brother sice ukázal divákům záběr, kdy dovolila Markétě z oranžové ložnice přejít do žluté, ale jako důkaz to nestačilo. Šárka cítí křivdu a dál tvrdí, že i tak zůstaly poměry mužů a žen v obou ložnicích zachovány. Má pravdu? To už Velký Bratr divákům bohužel neukázal.

Naštěstí už v neděli večer skončila hra o milion korun pro diváka, který správně odpoví na stupidní otázku Co je to Big Brother. Namísto toho budou teď lidé u obrazovek posílat až do příští neděle hlasy třem soutěžícím, z nichž ten, který jich dostane nejvíc, příští neděli dům Velkého Bratra opustí.