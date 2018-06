Paroubkův odchod byl rozplizlý, manželčin polibek lidský, říká Špaček

"Paroubek během celé volební kampaně uplatňoval americký model, který jsme ostatně mohli sledovat při inauguraci prezidenta Baracka Obamy - po jeho boku nestála jen manželka, ale i děti. Nevidím na tom nic špatného. Naopak je zcela přípustné, aby politik zapojil do předvolebních politických bojů i svou rodinu," vysvětluje Špaček.

Etiketa Je zcela přípustné, aby politik zapojil do politických bojů svou rodinu," říká odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Tento model se ale podle něj v Česku příliš nepraktikuje. "Víme, že svého času zapojil vlastní rodinu do kampaně bývalý šéf ODS Mirek Topolánek, i když ten tohoto kroku musel poté litovat, jelikož se mu rodina začala rozpadat. Jiní politici příbuzné do boje o hlasy voličů nezapojili - málokdo ví, kdo je například manželkou odstupujícího předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky," dodal odborník na etiketu, který více než deset let byl jedním z klíčových spolupracovníků Václava Havla. Bývalý prezident podle něj byl také jeden z mála politiků, kteří při důležitých událostech chtěli mít manželku po svém boku.

Přestože socialisté původně čekali drtivé vítězství nad občanskými demokraty, ani ne dvouprocentní náskok před pravicovým rivalem je pro ně hořká porážka. A i když šéf ČSSD Paroubek oznámil, že z čela strany odejde do sedmi až deseti dnů, celkově byla jeho rezignace podle Ladislava Špačka málo chlapská.

"Bylo to rozplizlé, měl odchod ohlásit okamžitě jako třeba Cyril Svoboda z KDU-ČSL. Zbytečně jsme opět sledovali manévrování, které nikam nevede," poznamenal mistr etikety a nepřímo tak zkritizoval povolební chaos socialistů, jenž Lidový dům ovládl poté, co do médií unikly první zprávy o Paroubkově rezignaci, které vzápětí jeho tiskový odbor vyvracel. Zbytečně.

"Je to má soukromá iniciativa," řekl k odchodu z ČSSD Jiří Paroubek, který po tiskové konferenci odmítl poskytnout další vyjádření. Podobně jako jeho manželka Petra.