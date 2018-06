Paroubkovo volební salto spustilo lavinu humoru. Podívejte se

Vtipy o šéfovi ČSSD Jiřím Paroubkovi

Přijde Paroubek do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne: "Děkuji ti za ČSSD." "Máš štěstí." "Ó, děkuji ti, Pane, že jsem se stal předsedou vlády." "Máš štěstí." Paroubek se podiví, ale pokračuje: "Ó děkuji ti, že jsem mohl pomoci naší zemi a pracujícímu lidu." "Máš štěstí," zní znovu odpověď Ježíše. Paroubek se zeptá: "Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?" "Protože kdybych neměl přibitý nohy, tak tě kopnu do držky."

Přijdou Mussolini, Hitler a Paroubek do pekla a Lucifer povídá: "Tady se postavte do bažiny a ta změří, kdo napáchal nejvíc zla. Kdo škodil světu nejvíc, ten se nejvíc propadne do bažiny." Po chvíli je Lucifer přijde zkontrolovat a vidí, že Mussolini je zabořen po pás, Hitler po krk a Paroubek jen po kotníky. Lucifer zakroutí hlavou a povídá: "Paroubku, zase stojíš Leninovi na hlavě?"

Jiří Paroubek navštíví jeden selský dvůr a uspořádá při té příležitosti tiskovou konferenci. Jeden fotograf ho vyblejskne v prasečím chlívku mezi prasátky. Paroubek to komentuje: "Doufám, že se v novinách pod obrázkem neobjeví něco hloupého, jako třeba: Paroubek s prasaty..." "Ne, ne, to je přece jasné!" Příští den vyjde článek o návštěvě a pod obrázkem je text: "Jiří Paroubek (třetí zleva)."

Co jste nám poslali?

Přijde chlápek do baru a za pultem místo číšníka robot. Tak si chlap sedne a robot hned spustí: "Dobrý den, jaké je vaše IQ?" "Pročpak se ptáš?" "Abych věděl, pane, o čem se mám s vámi bavit." "No mám 150." Tak se s ním robot baví o klimatu, ekonomice, politické scéně v Číně a taková ta intelektuální témata. Chlápek je okouzlen, zaplatí a odejde. Později mu to ale nedá, zaběhne domů, převlékne se a zas jde do baru. A robot zase: "Dobrý den, jaké je vaše IQ?" "100." A tak nadávají na dopravu, baví se o politice, o tom, co bude k večeři, a tak podobně. Chlápek nelení, zaplatí a odejde se domů převléct. A opět je v baru a znovu se ho robot ptá: "Dobrý den, jaké je vaše IQ?" "50!" Robot se nakloní k chlápkovi, mrkne na něj, a říká: "Ten Paroubek, to je ale kabrňák, co...?"

Šípková Růženka, Paleček a Quasimodo se rozhodli, že se přihlásí do Guinessovy knihy rekordů. První vejde do kanceláře Šípková Růženka a za chvíli vychází ven, rozzářená a šťastná: "Je to oficiální, jsem nejkrásnější na světě!" Druhý vejde Paleček, vyjde také rozzářený a šťastný, a říká: "Je to oficiální, jsem nejmenší na světě!" Poslední vejde Quasimodo, zdrží se déle, a vychází pěkně naštvaný: "Kdo je, sakra, ten Jiří Paroubek?!"

