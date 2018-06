Paroubkovi si vyšli na muzikál, dceru kontrolovali po telefonu

"Situaci samozřejmě kontrolujeme po telefonu," říká předseda ČSSD. "Je úžasná, chodí brzo spát, už před sedmou hodinou a spí čtrnáct hodin. Já tak můžu večer někam vyrazit. Mám opravdu úžasné dítě, které mi může každý závidět. Klidná maminka, klidný tatínek a klidné dítě," konstatuje Paroubková.

S dcerkou už byli i na dovolené na Slovensku a postupně budou vyrážet na vzdálenější destinace a nejen autem. "Uvidíme postupně, jak bude růst, rozhodně na nic nespěcháme," říká Paroubková. "Malá je hodně odolná a je to také proto, že se o ni žena tak stará a že ji kojí," míní šéf socialistů.

Přestože dává přednost operám a činohře, na muzikál si zajde rád. Nejčastěji viděl Draculu, asi šestkrát nebo sedmkrát, měl možnost také navštěvovat muzikály v Londýně a vidět i nějaký na Broadwayi. "Ve své době jsem měl na Pražské radnici na starosti finance města a jezdil jsem často do Londýna, kde byly ty muzikály skvělé. No a na Broadwayi před dvěma lety, kam jsme s Petrou a Michalem Haškem byli na pozvání jednoho mého přítele, viděli v divadle muzikál Lví král. Byl to krásný zážitek, takže bych ho ještě někdy rád viděl, je to geniální hudba."

Baron Prášil nadchl oba manžele. "Dneska se nám to také líbilo, myslím, že je to srovnatelné s některými těmi londýnskými muzikály. Určitě chválím výborné výkony zpěváků, herců a krásnou výpravu," uzavírá Paroubek.