Paroubkovi si vybrali byt v Teplicích, stěhovat se budou v březnu

"Přestěhujeme se, jakmile budeme mít čas si koupit nábytek, aspoň dvě skříně, postel, jídelní stůl a postýlku pro malou, aby nemusela spát na rozkládací," řekl MF DNES Jiří Paroubek.

Své nové bydlení si vybrali přímo ve středu města. "Byt se líbí ženě, a to je důležité. Jinak jsme měli několik krásných jiných nabídek, zejména na venkově, ale to už bylo přeci jen příliš daleko od hlavních center severočeského kraje," prozradil Paroubek, který se plánuje do Teplic nastěhovat během března. "Teď už pracujeme na nájemní smlouvě. Nájemné bude v obvyklé výši," uvedl.

Jiří Paroubek vede stranickou kandidátku ČSSD v Ústeckém kraji. Pořízení bytu v Teplicích však dle jeho slov s volební kampaní nesouvisí. "Na severu Čech jsem velmi často. Jednak se mi ten kraj líbí, jednak jsem zván na nejrůznější kulturní a společenské akce. Řadu jsem musel odmítnout, protože jsem na ně nechtěl jít sám," prohlásil předseda ČSSD.

Manželé si v Teplicích našli už i chůvu pro svou dceru Margaritu. Přesnou adresu svého třetího bytu zveřejnit nechtějí. "Byt ukazovat novinářům nebudu, je to tak soukromé, že by to myslím nebylo dobré. Ale nemám iluze o tom, že adresa se zveřejní sama," řekl předseda ČSSD.