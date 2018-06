Paroubkovi čekají holčičku. Uvažujeme o jménu Margarita, pochlubil se šéf ČSSD

Rodiče uvažují, že dítě by mohlo dostat jméno Margarita, které v řečtině znamená kopretina. Petra Paroubková je totiž překladatelkou a tlumočnicí a při výběru jména se mimo jiné inspirovala právě v řečtině.

těhotenství "Prožívám jedno z nejšťastnějších období," říká Petra Paroubková.

Oba naopak odmítli spekulace, že by se z jejich strany mohlo jednat o jakýsi marketingový tah související s blížícími se říjnovými parlamentními volbami. "To je absolutní nesmysl a lež," řekl Paroubek, do kterého se kvůli zveřejňování informací z osobního života už dříve pustila Kateřina Jacques.

"V bulváru platí, že nabídka zvyšuje poptávku. Paroubkovi dělají všechno pro to, aby byla největší, zvou si média do svého soukromí a pak si na to stěžují," uvedla Jacques v květnu v pořadu iDNES.cz NA SKOK. - čtěte Kateřina Jacques: Paroubkovi a dítě? To je estráda

Paroubek v rozhovoru pro Magazín MF DNES také připustil, že jeho manželství prošlo díky očekávanému dítěti změnou. "Každý vztah se vyvíjí. Když čekáte dítě, tak se mění z toho mileneckého vztahu k daleko větší odpovědnosti," připustil.

Manželé Paroubkovi nečekají rodinu poprvé, manželka předsedy nejsilnější opoziční strany byla těhotná už loni v srpnu, ale tehdy o dítě přišla. O dalším těhotenství Paroubkové se pak mluvilo i letos v únoru, kdy měla údajně opět potratit. Tyto spekulace ale vyvrátila.

Petra a Jiří Paroubkovi jsou manželé již dva roky, Paroubek předtím žil se Zuzanou Paroubkovou, s níž má dospělého syna Jiřího, s kterým má Paroubek podle svých slov v současnosti velmi dobrý vztah a pravidelně se scházejí.

"Chtěl jsem teď raději děvče, protože už kluka mám. A ono to prostě vyšlo," dodal předseda socialistů Jiří Paroubek.