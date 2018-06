Paroubková očima týmu Vypadáš skvěle

K šarmu francouzských dam, jenž by slušel titul paní premiérová, však sedmačtyřicetileté Zuzaně Paroubkové objektivně leccos schází.

Jak by mohla změnit svou vizáž, aby vypadala skvěle? " Plnoštíhlou postavu ještě více zvýrazňuje naprosto nevhodným účesem. Její ´bubikopf´ ještě více umocňuje dojem silného krku a dvojité brady a to není v případě paní Paroubkové zcela optimální," poradila by paní premiérové stylistka Petra Balvínová.

Ta by jí především doporučila opticky si korigovat horní partie, nejen střihem ale i barevností a detaily. V praxi to znamená preferovat výstřihy ve tvaru "V", nosit saka s klopami a především vrstvit, aby se rozbouraly velké plochy. "Nedoporučuji nosit sukně žádných délek, vhodné jsou spíše kalhoty ať v klasické délce nebo ve zkrácené," radí stylistka z týmu televizní show Vypadáš skvěle!

Kadeřnice z téhož týmu, Blanka Hašková, má také jasnou představu: "Je nutné změnit směr vlasů, posunout za uši sestříháním, ubrat na stranách a nechat lehce dorůst v zadní partii, aby se otočilo těžiště vlasů. Doporučuji i změnu ofiny buď na delší nebo lehce z čela. Barva by měla být světlejší a hlavně promelírovaná, aby vlasy opticky dostaly strukturu."

Hašková si účes představuje celkově vzdušný, ale ne takto výrazný, aby neupoutával příliš pozornost. "Spíše jen doplňoval a zjemnil tvar obličeje. V žádném případě žádné ostré tvary," varuje kadeřnice.