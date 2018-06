Paroubková: O manželově milence jsem nevěděla

Když odpovídala MF DNES, mluvila tiše a jen těžko hledala slova pro to, co její muž udělal. „Nikdy nejsme úplně připraveni na všechno,“ řekla Paroubková.

Na rozvodu jste podle vašeho společného prohlášení s Jiřím Paroubkem dohodnuti už delší dobu. Proč jste to zveřejnili právě teď?

Je pravda, že jsme na tom byli domluveni asi tři měsíce. Ale teď se objevily ty fotky v novinách.

Vy jste to před tím nevěděla, že si váš manžel našel jinou partnerku, překladatelku Petru Kováčovou, než když se v novinách objevily jejich společné fotky z letiště?

Předtím jsem to nevěděla.

Jak vám tedy muž před třemi měsíci zdůvodnil, že se máte rozejít?

Řekl, že by to tak bylo lepší.

Ještě loni jste říkala, že byste svému muži dokázala odpustit i nevěru.

Změnila jsem názor, to je pravda. Nepřeju si mít takový život, nelíbilo by se mi to.

Není v tom vašem rozchodu s Jiřím Paroubkem i něco jiného než nová partnerka vašeho muže?

Jsou to i odlišné zájmy a názory. I třeba i v politických věcech.

Máte snad pravicovější názory než váš manžel, předseda ČSSD?

Ne, to ne. Ale některé věci bych řešila smírněji.



Nemáte pocit, že jste byla zneužita ve volební kampani, když jste v Kramářově vile v souvislosti s Kubiceho zprávou předčítala, že Jiří Paroubek je férový muž? A jezdila jste ve volební kampani třeba do různých dětských domovů...

Budu jezdit dál, s tou činností nepřestanu. A co se týče kampaně, snažila jsem se být dobrou, loajální partnerkou. Připadalo mi to naprosto samozřejmé, že budu po jeho boku, ať se děje, co se děje.



Nelitujete teď toho, že jste mu v kampani pomáhala?

Nelituji, tak by to mělo být. Manželé mají držet při sobě.



A nebyl to už v té chvíli tak trochu dvojí život, jeden pro veřejnost a pro média a druhý, ten pravdivý, skutečný?

To by vám musel říci on, to já opravdu nevím.



Jaké budou vaše další aktivity? Půjdete někam do práce nebo se třeba budete soustředit na to, že se jako babička budete moci starat o vnučku Viktorii, která se narodila minulý týden?

Moje hlavní náplň je charita, v té chci pokračovat. Teď mám starost s odesláním dětí k moři, kterých pojede asi 150 do Tunisu. Už připravuju pro další děti cestu na hory. Jsme domluveni, že mi muž bude přispívat na živobytí. Budu se starat i o vnučku, když bude zájem.



Myslíte, že vaše manželství už se nedá slepit dohromady?

Nevím, jestli takové slepování je dobré. Zůstaneme přátelé, budeme si pomáhat, když bude potřeba. Můžeme spolu zajít na večeři, to není nic proti ničemu.



Jak dlouho spolu nežijete?

Asi tak měsíc a něco.



Váš muž byl premiér, nejste chudí. Nečekají vás tahanice o majetek?

Ne, to nebude problém.



Budete dál volit sociální demokracii a Jiřího Paroubka?

O tom jsem nepřemýšlela. Od politiky se budu snažit distancovat.