Paroubková běhá za zajíčky. A dokonce o berlích

V pražském k.u. baru byla vidět v obležení hned několika urostlých mladých hochů. Jiří Paroubek ovšem může být v klidu, jeho žena nezměnila vkus. Byla jen přítomna představení finalistů letošní tradiční soutěže Muž roku, která proběhne v srpnu v Náchodě.



David Novotný a finalisté soutěže Muž roku

"Nikdy jsem neřešila vzhled mužů, to, jak vypadají, jestli byli tmavovlasí, nebo blonďatí. Hledala jsem vždycky toho, s kým jsem si rozuměla, s kým mi to fungovalo. A jak by měl vypadat muž roku? Měl by být souladem ideálu ducha, krásy a těla," prohlásila Paroubková, která bude členkou poroty soutěže.



Petra Paroubková se bez berlí neobejde

Kromě soutěžících, kterým popřála hodně inspirace a štěstí, se těší také na všechny účinkující a hlavně na Věru Špinarovou, kterou má jako zpěvačku moc ráda. Na nabídku organizátora akce Davida Novotného kývla především proto, že s oblibou podporuje charitativní akce, především pak ty, které pomáhají dětem. Muž roku finančně podporuje právě stacionáře a dětské domovy.