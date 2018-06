Paroubek zapil rozvod na oslavě Brzobohatého

Narozeninový večírek nebral konce. Trval až do pozdních hodin a oslavenec Radek Brzobohatý byl na roztrhání.

"Hlavně zdraví!" znělo nejčastější přání kolegů z řad divadelních bardů až po herecké mládí. Osobní gratulací potěšil Brzobohatého exprezident Václav Havel se svou ženou Dagmar, i když se nezdrželi dlouho.

Jiří Paroubek přišel oslavit nejen tuto událost, ale i svou nově nabytou svobodu. Ve stejný den ho totiž rozvedli s manželkou Zuzanou, a tak se mohl poprvé veřejně bez okolků veselit se svou mladou láskou Petrou Kováčovou.

Do divadeního klubu v Divadle Radka Brzobohatého dorazili i režisér František Filip, básník a textař Pavel Vrba, herečky Jaroslava Obermajerová, Mahulena Bočanová s dcerou Marinkou nebo bývalý diskař Imrich Bugár.

Nečekaně se objevil i Karel Gott, který se předtím omlouval, že nemůže dorazit. Po otevření Gott Gallery Restaurantu odešel s ženou Ivanou rychle balit na cestu do New Yorku. Kvůli problémům s doklady ji ale nakonec museli odložit až na čtvrteční večer. - více zde

Oslavenec byl místy i docela dojatý. Přesto si stihl zatančit s Janou Švandovou nebo zazpívat z plna hrdla u cimbálovky se svou ženou Hanou Gregorovou.

"Těší mě, že všichni přišli. I když někteří jen na chvíli a třeba z povinnosti, ale příště možná přijdou rádi už jen tak. V naší branži je důležité, abychom se setkávali," svěřil jubilant iDNES.cz.

Z darů převládaly láhve slivovice a dalších pálenek, jak se pro správného Valacha patří. Vše zasypáno květinami, místy ozdobeno klobáskami.

"Já jsem mu dal kilový činky, protože začíná bejt nějakej moc hubenej," prozradil bývalý kaskadér Zdeněk Srstka, který se rád znovu setkal s kolegy. "Když je všechny tak vidím, jsem z toho naměkko," přiznal.

O monstrózní oslavu se postarala hlavně Brzobohatého nevlastní dcera Rola. "Nebylo snadné sehnat všechny ty kontakty, protože i když jsou to tátovi přátelé, s mnohými se delší dobu neviděl. Musela jsem poprosit kamarádku z jedné agentury o nová čísla, všechny obvolat a pozvat. Dalo to zabrat, ale stálo to za to."

Na oslavě chyběl jen syn Ondřej. Byl prý zavřený v nahrávacím studiu, a nemohl se proto oslavy zúčastnit. "Táta je na podobných oslavách stejně v takové euforii, že si pak ani nepamatuje, kdo všechno přišel. Když před pěti lety slavil sedmdesátiny, tak se pak až u záznamu z oslavy divil: Jé, ten tam byl taky?" směje se Rola.

Zanedlouho ovšem ve svém rodinném divadle chystají další oslavu. Brzobohatý právě pilně zkouší roli senátora v klasické francouzské komedii Klec bláznů, která bude mít premiéru už 3. října.