Paroubek řeší další rozchod: O vnučku se postaráme!

Paroubek to řekl novinářům v Lidovém domě za přítomnosti své ženy Zuzany. Reagoval tak na dnešní zprávu deníku Aha, který jako první informoval o tom, že jejich třiadvacetiletý syn odešel od své přítelkyně i miminka.

"Ať je situace mezi naším synem a jeho partnerkou a matkou jeho dítěte (jakákoliv), ať se vyvine jakkoliv, já ani Zuzana nenecháme partnerku našeho syna ani vnučku na holičkách, nenecháme je nezabezpečené," uvedl Paroubek. "Do vztahu mezi partnery se ale míchat nebudou," dodal.

Paroubek vyzval novináře, aby nechali jeho apolitickou manželku i jeho syna a jeho partnerku na pokoji. "Když už chcete útočit, tak útočte na mě," zdůraznil.

čtěte na blogu iDNES.cz - Na krvavé stopě Jiřího Paroubka

Manželé Paroubkovi před zhruba dvěma týdny oznámili, že se rozcházejí. Čtyřiapadesátiletý Paroubek uvedl, že jeho novou partnerkou se stala o dvacet let mladší překladatelka Petra Kováčová. Šéf ČSSD dnes rovněž popřel, že by jeho nedávná cesta do Vídně, kde se setkal se sociálnědemokratickými politiky, byla výletem s milenkou. Zdůraznil, že šlo čistě o pracovní cestu.