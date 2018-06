Paroubek propadl o Vánocích cvičení, Jacques je věrná tradicím

Exposlankyně Strany zelených Kateřina Jacques s rodinou ctí o svátcích tradice. "Vánoční svátky trávíme tradičně, doma, v rodinném kruhu," uvedla politička a partnerka Martina Bursíka, jejíž letošní Vánoce budou přeci jen odlišné od těch, které slavila v uplynulých letech.

"Letos u Štědrovečerní večeře zasednou nejmladší a nejstarší členky rodiny. Roční dcera Noemi a šestaosmdesátiletá babička Milu. Věkový rozdíl rovných 85 let! Babička bude vzpomínat na dětství a mládí a společně si budeme představovat, co čeká ke konci století tu nejmenší," těší se Kateřina Jacques. S rodinou si rovněž došla pro Betlémské světlo. "Donesli jsme si ho v maličké lucerně domů a doufáme, že nám bude dlouho svítit."

Noemi Bursíková při vyzvedávání Betlémského světla

A jaké bude sváteční menu? "Bramborový salát i rybí polévka jsou už hotové. Salát dělám už dlouhá léta pořád stejný - s vlastní majonézou z čerstvých vajec a jemně dochucený strouhaným jablíčkem. Odpoledne půjdeme na zpívání koled na Kampu a v podvečer do kostela na mši. Doufám, že starší děti zahrají pár koled u stromečku a zavzpomínáme si také na ty, kteří mezi námi nejsou a stále nám chybí," doplnila Kateřina Jacques.

To bývalý předseda socialistů Jiří Paroubek zamířil s manželkou Petrou a dcerou Margaritou do Alp. Netradiční Vánoce v zahraničí zasvětili především pohybu a duševní očistě. "Nabírám zpátky ztracenou kondici," vysvětluje Paroubek.

Manželé Paroubkovi tráví rodinné Vánoce v zahraničí

"Plavu, běžkuji, cvičím soustavu čínských cviků, chodím do welnessu. A to vše, včetně vital stravy až do 3. ledna. Budu také pracovat na svých dvou knihách. A co je hlavní, jsem s rodinou," řekl iDNES.cz.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová z ODS přiznává, že její rodinné Vánoce ve Žďáře nad Sázavou patří k těm nejkrásnějším zážitkům v roce. "Vánoce mám moc ráda. Těším se na ně celý rok, čím dál tím víc," vysvětluje.

Miroslava Němcová

"Na Štědrý den jdeme zapálit svíčky na hřbitov. Vaříme českou klasiku - kapra se salátem a rybí polévku. Posloucháme při vaření koledy a chodíme na půlnoční mši. O svátcích se navštěvujeme s přáteli, je u nás rušno. S vnuky hrajeme hry a čteme jim z knížek od Ježíška. Chodíme na procházky, na zahradě stavíme sněhuláky. na Štěpána přicházejí zazpívat koledníci," popisuje vánoční atmosféru Němcová.

V rodině ctí tradici živého vánočního stromečku i výzdoby starými rodinnými ozdobami, desítkami svíček a betlémem, který vyřezal její manžel. "Stůl také krásně upravuji, pokaždé jinak. Už teď to u nás voní tou zázračnou a nenapodobitelnou vůní šťastných Vánoc," přiznává politička, jež přidala i přání čtenářům. "Přeji všem čtenářům iDNES.cz, aby se nechali unést kouzlem Vánoce, aby se věnovali svým blízkým a prožili dny, které jím dají radost i optimismus do nového roku."

Pětadvacetiletá poslankyně Kristýna Kočí z Věcí veřejných rovněž patří k těm, kteří nezapomínají na pohyb ani o Vánocích. Svátky tráví s rodinou v Jizerských horách, kde to k procházce přímo vybízí.

Poslankyně Věcí veřejných Kristýna Kočí

"K snídani si dáme vánočku, k obědu rybí polévku a kubu, pak vyrazíme na tradiční štědrodenní procházku. K večeři máme šunkovou rolku, kapra, i když já se sestrou dáme přednost lososu, a bramborový salát. A poté, co si rozbalíme dárky pod stromečkem, a podíváme se na pohádky, vyrazíme na půlnoční do místní kapličky v Kořenově," uvedla poslankyně.