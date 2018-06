Paroubek: Nebyl jsem nevěrný

Moderátor Petr Šimůnek však po něm chtěl korektní odpověď. Té se ale dočkal až za chvíli, protože Paroubka otázka evidentně zaskočila.

Druhý den se pak v novinách objevilo mnoho spekulací: Zahýbá Paroubek manželce Zuzaně, s níž je ženatý pětadvacet let? Jaký má vztah se svou mluvčí Veronikou Skořepovou?

Paroubek se proto snažil uvést vše na pravou míru a do Frekvence 1 poslal SMS zprávu: „Ta věc je zcela jednoduchá. Nebyl jsem nevěrný své ženě. Mé zaváhání bylo způsobeno dvěma faktory. Jednak jsem nikdy nedostal otázku směřující k mému intimnímu životu. A dále proto, že jsem se v několika vteřinách musel vrátit k 26 letům svého manželství. Nenalez jsem tam nic, co by Vás zajímalo. J.P.“ Tak zní doslovná citaci Paroubkovy SMS.

Deník Blesk přesto nepřestal spekulovat nad tím, že si Jiří Paroubek ne tak náhodou vybral svojí mluvčí pohlednou novinářku Veroniku Skořepovou. Ta ale považuje fámy za lidskou závist. „S panem ing. Paroubkem spolu máme pouze profesionální vztah! Najal si mě na práci a na nic jiného“ hájila se na Frekvenci 1 Skořepová.

Podle Skořepové řada lidi neunesla, že dostala nabídku dělat tiskovou mluvčí ministra pro místní rozvoj. Teď bude Skořepová i v týmu budoucího premiéra. Tuto nabídku už od Jiřího Paroubka dostala a také jí přijala.