Parkerovou kopla při natáčení kráva a ve filmu to zůstane

"Neužívala jsem si dojení krav, ani jízdu na koni, ani střelbu z pušky. Mám různé fantazie, ale v žádné z nich se neobjevuje dojení krávy!" řekla Parkerová.

"Ta kráva mě nakopla uprostřed scény a oni to nevystřihli. Nechali to v tom filmu, aby to každý viděl. Ale já jsem tu krávu vlastně chápala. Nepatřila jsem tam a ona to věděla," dodala herečka.

Ve filmu si zahraje po boku Hugha Granta a splní si tak svůj sen. Jak sama uvedla, měla už dříve zálusk na britského herce jako filmového partnera, dokonce se kvůli němu zúčastnila konkurzu na film Čtyři svatby a jeden pohřeb. "Chtěla jsem s ním hrát romantickou komedii tak dlouho, co ho Amerika, hlavně ženy, poznala a zamilovala si ho. Vždycky když ho líbám, říkám mu, že to dělám pro Ameriku," smála se Parkerová.

Ze svého vysněného hereckého partnera si ovšem umí i utahovat. "Musela jsem mu zařídit pravidelnou manikúru. Jeho nehty totiž byly jako roztřepené lopaty," přiznala Parkerová s tím, že o nohách raději ani vědět nechtěla.

Parkerová a Grant však nejsou vždy tak sdílní. Při premiéře komedie Morganovi v Londýně se s novináři bavili velmi odměřeně. čtěte také "Morganovi" si nesedli s novináři. Grant se naštval, Parkerová utekla.

Hugh Grant se ostatně nechal slyšet, že už by s romantickými komediemi nejraději skončil. "Jsem na to příliš starý. Nechci tady v pětašedesáti ještě sedět a poskytovat rozhovory o romantických komediích. To by bylo smutné," prohlásil Grant, který za rok oslaví padesátku.

V komedii Morganovi hraje muže, který se snaží zachránit rozpadající se manželství. Česká premiéra tohoto filmu je naplánována na 4. února 2010.