Parkerová ze Sexu ve městě se odstěhovala od manžela

Herečka, která je za Brodericka vdaná dlouhých dvanáct let, se od manžela odstěhovala i s dětmi. Za dobu jejich svazku porodila Broderickovi dnes už šestiletého syna Jamese Wilkieho, jednoměsíční dvojčata si manželé nechali donosit náhradní matkou. Teď se však podle agentury Famous rodina rozpadla, žijí sice všichni stále v New Yorku, oba manželé ale mají každý svůj byt. Broderick zůstal na Manhattanu, zatímco Sarah se přestěhovala s dětmi do Brooklynu.

"Mohlo by to být překvapující rozhodnutí tak krátce po narození dětí. Splnil se jim sen, když se jim narodily zdravé a šťastné děti, takže působí dost divně, že by mohli trávit čas v tuto chvíli každý sám. Nikdo tomu nechce uvěřit, ale je jasné, že se rozhodli z mnoha důvodů správně," prozradila kamarádka Parkerové.

Zda se Parkerová po dvanácti letech rozhodne pro rozvod, zatím není známo. Herečka chtěla manželství po jedenácti letech opustit zejména poté, co se provalilo, že je Matthew blonďaté herečce nevěrný s jistou pětadvacetiletou kráskou.

Páru se nakonec jejich vztah na chvíli podařilo zachránit, i když se spekulovalo o tom, že ho Parkerová udržuje jen proto, že nechce rozvodem přijít o svůj majetek, který za dobu manželství několikanásobně převýšil majetek Brodericka.