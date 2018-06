Parkerová slavila čtyřicítku usedle

Ačkoliv světoznámých celebrit byl na párty nespočet, žádných výstřelků se přítomní hosté z řad novinářů nedočkali.

"Celé to proběhlo v naprostém klidu a s elegancí, kterou by Parkerové jen málokdo hádal. Člověk by čekal spíše monstrózní akci, celebrity v alkoholovém a drogovém opojení," řekl jeden z hostů.

Novináři sice žádnou kachnu neulovili, celebrity se ale náramně bavily. Hlavní hrdince Sexu ve městě přišli gratulovat vedle mnoha jiných také její seriáloví kolegové Cynthia Nixonová či Chris Noth, nebo Liam Neeson a Jerry Seinfeld.

"Slavila jsem s nejbližšími přáteli a s celou svojí rodinou, což je pro mě daleko příjemnější, než uspořádat pompézní akci pro hordu anonymních hostů," řekla o "akci bílých motýlků" Sarah Jessica Parkerová, která nyní od seriálů přesídlila k filmům.

Usedlý večírek pro jubilantku zorganizoval její manžel, herec Matthew Broderick.

V květnu spolu oslaví již osmé výročí manželství, a společně pečují o dvouletého syna Jamese. "Sarah po několikaletém pracovním vytížení v Sexu ve městě věnuje většinu svého času rodině. Dluží jí to," prozradil zdroj blízký rodině.