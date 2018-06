Parkerová se před kamerou nesvlékne

Hvězdu seriálu Sex ve městě by k odhalení prsou či pozadí údajně nepřiměla ani několikamilionová nabídka.

„Jsem zvyklá na svoji obvyklou taxu, která není malá. A abych byla upřímná, nedokážu si dost dobře představit, kolik by mi museli nabízet, abych svolila. Za pár milionů bych to rozhodně neudělala,“ stojí si za svým Parkerová.

Jako hlavní producentka úspěšného seriálu o čtveřici newyorských svobodných žen nyní Sarah plánuje celovečerní film, který by byl třešničkou na dortu celé série. Podle přátel se snaží ze Sexu vytřískat co nejvíce peněz.

„Zakazuje si myslet na to, že by pro ni shon kolem Sexu ve městě jednou pro vždy skončil. Neustále se totiž vysílá v mnoha zemích po celém světě, takže má jako producentka mnoho práce. Myslím, že nedopustí, aby to skončilo. Do celovečerního filmu se sice kolegyním příliš nechce, ona je jím ale posedlá a nevzdává se naděje, že ho jednou natočí,“ dodal zdroj blízký Parkerové.