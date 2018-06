Parkerová: Moje dítě bude taky hvězda

Ačkoli její kolegyně často excelují svými komediálními výstupy, Sarah si díky seriálu odnáší herecké ceny. Mluví nejen do scénáře, ale občas se vyjádří i k obsazení hostujících herců. O popové princezně Britney Spearsové, která měla ve slavné sérii z newyorského prostředí také hrát epizodní roli, nechtěla ani slyšet. "Ať jde zpátky za Mickey Mousem," nevybíravě okomentovala Sarah zpěvaččino herecké umění.

Parkerová, symbol světově proslulého seriálu, však nedávno počala dítě se svým manželem Matthewem Broderickem.



Velkou ránu tím Sarah zasadila nejen svým chlebodárcům z americké televizní společnosti HBO, ale zároveň všem bulvárním plátkům, které se dlouhé týdny živily na údajném rozpadu jejího manželství. Když si Carrie alias Sarah letos přišla pro Zlatý glóbus za nejlepší ženský herecký výkon, poděkovala snad celému světu, jen manželovi ne. Mnozí tak její těhotenství chápou spíše jako zástěrku vzrůstajících problémů přednedávnem sezdaného páru.



Znepokojující je podle mluvčího americké televizní stanice HBO Quentina Schaffera zahajovací termín natáčení páté série. "Další sérii jsme chtěli začít natáčet již v červnu, ale na první díl dojde až v červenci. Řešíme velké dilema, zda dítě do seriálu zapojit, nebo natáčení urychlit, dokud nebude mít Sarah viditelné bříško. Ozývají se nám diváci, přičemž někteří z nich jsou rozhořčeni. Jiní ale zase Sarah Parkerové fandí a přejí si, aby i Carrie měla miminko. Je to stále nedořešená otázka," prohlásil Quentin Schaffer.



Některé internetové servery už pořádají veřejné diskuse na téma "Dítě ano, či ne." Sama hlavní hrdinka o tom zatím odmítá diskutovat, ale přesto řekla: "Nevidím v tom problém. Moje dítě bude také hvězda. Pokud to bude nutné."

Zlatý Globus 2002 - Sarah Jessica Parkerová. Získala ocenění v kategorii Nejlepší herečka v TV seriálu - muzikál nebo komedie (Sex ve městě). Sarah Jessica Parkerová