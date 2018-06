Parkerová je možná opět těhotná

Manželé mají syna Jamese Wilkea, kterého hvězda Sexu ve městě porodila před dvěma lety, uprostřed natáčení páté řady seriálu.

Pokud by se těhotenství herečky, jež letos v březnu oslaví čtyřicítku, potvrdí, pak se jím Sarah určitě nebude tajit. Nedávno se totiž v televizní show nechala slyšet, že touží po dalším dítěti a chtěla by holčičku.

"Nemůžu na holčičku déle čekat. Půjdu do toho co nejdřív. Všechny svoje nejlepší hadříky jsem pro ni schovala. Všechno, šílené kabelky o Judith Leiberové, každičký pár střevíčků od Manola Blahnika. Zjistila jsem, že všechno, co mi dali návrháři a před tím nosila Kate Mossová, bych měla schovat pro svou dceru. Kdyby se narodil další chlapec, možná bych to dala jeho přítelkyni. Teda pokud by byl heterosexuál," s úsměvem podotkla populární herečka.

Těhotenství je pro představitelku seriálové novinářky Carrie Bradshawové nejkrásnějším životním obdobím. To první si náležitě užila, ale teprve na druhé je připravená a bude si ho o to více vychutnávat.

"Být matkou, to člověka změní. Je to skvostné, přímo dokonalé. Naprosto odlišné od toho, co jsem si vždycky představovala. Vstanete ráno, a přestože jste unavená, pořád se cítíte, jakoby byly Vánoce. Každý den jste nadšená," přiznala Sarah Jessica Parkerová.