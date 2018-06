Pařížské přehlídky ovládly královny

Zda se to dá nosit, není úplně jisté, ale některé modely by se prý mohly objevit na nějaké z královských svateb. Galliano proto poprvé do své kolekce zařadil model svatebních šatů.

Dior je jeden z pouhých osmi salonů haute couture, které se letos účastní oficiální části přehlídek. Vysoké náklady na ně totiž některé tvůrce přiměly, aby se účasti vzdali a v oboru padají otázky, co s vysokou krejčovinou dělat dál. (Zhotovení modelů pro přehlídku vyjde na víc než dva miliony eur a počet klientek po světě nepřekračuje několik set).

Dior, Jean-Paul Gaultier, Chanel a někteří další však dál vidí v přehlídkách haute couture prestižní záležitost, která jim může pomoci jako reklama při prodeji jejich běžnějšího zboží.

Přehlídek modelů na podzim a zimu 2004/2005 se v neoficiální části účastní devět dalších módních domů. Přehlídky skončí ve čtvrtek.