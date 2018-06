Pařížské přehlídky: Neslušné a sexy

Přes sto přehlídek za osm dnů má v Paříži ukázat, jakou modelovou konfekci budou příští podzim a zimu nosit ženy ochotné sáhnout trochu hlouběji do kapsy.

Úterý bylo věnováno mladé generaci módních tvůrců, ale ve středu nastoupily nejznámější módní domy počínaje Christianem Diorem.

Mezi modelkami, které se objevily na molu, byly i Češky Karolina Kurková a Hana Soukupová.

Odborníci jsou nejvíc zvědaví na to, co v sobotu předvede Jean-Paul Gaultier ve službách firmy Hermés, která ztělesňuje klasický luxus.

Je to poprvé od roku 1976, kdy do světa velké módy vstoupil, co tento tvůrce vytvořil kolekci pro jiný než svůj salon.

Na druhé straně přijde i loučení - především amerického návrháře Toma Forda se salonem Yves Saint Laurent Rive Gauche.

Na přehlídky, jejichž náklady se pohybují od 7500 do 750.000 eur, se akreditovalo 1400 specializovaných novinářů z 38 zemí. Čeká je dost běhání.

Přehlídek je tucet denně a konají se na různých místech Paříže - od podzemních prostor Louvru přes zahrady Tuileries, velké hotely, Muzeum člověka až po rezidenci brazilského velvyslance nebo pařížské kavárny.