Listu Le Figaro řekla, že na lince A expresního metra jezdí vlaky, ve kterých se mačká až 3000 lidí, a že "pro ženy to je opravdová kalvárie".

Mluvčí pařížského dopravního podniku RATP prohlásil, že vagóny, které by byly vyhrazeny pro ženy, do vlaků nejspíše zařazovány nebudou. Věří však, že problémy, o nichž Ramdaniová hovoří, budou vyřešeny poté, co na lince, která vede pod středem Paříže, začnou jezdit dvoupodlažní vlaky.