Paříž uzavírá týdny nahé módy

Stihnout vše je nemožné. Za jeden týden bude 80 oficiálních a 20 neoficiálních přehlídek a navíc stovka dalších prezentací.

Začalo se s jednodenním zpožděním kvůli tomu, že v pondělí byl židovský svátek Jom Kippur. Japonec Yohji Yamamoto ale na oficiální kalendář nedbal a předvedl se už v pondělí.

První oficiální první byl zasvěcen mladým tvůrcům. Těžké váhy přicházejí na řadu počínaje středou a s výjimkou značek Christian Lacroix a Balanciaga, které zvolily jinou formu předvedení svých výrobků, nebude chybět snad nikdo.

Ohlášeno je mnoho japonských návrhářů a dvě přehlídky budou věnovány také Číně; ve Francii totiž nyní mají Rok Číny. Příští úterý budou k vidění tradiční regionální čínské kroje.

Co bude příští rok v módě?

Příští jaro a léto by mělo být v ženské módě hodně barev, ale také hodně uhlazenosti. A zároveň by měla být sexy a trochu připomínat Marlene

Dietrichovou. Takový je aspoň tón, který udal na pařížských přehlídkách modelové konfekce britský návrhář firmy Dior John Galliano.

"Je to velmi sexy, velmi teplé," hodnotí Galliana list Le Figaro, podle něhož tento tvůrce rozdělil pařížský týden přehlídek pret-a-porter na dva díly - před Diorem a po něm. "Je to nositelné?" ptá se Libération. Možná ano, ale na denní nošení to rozhodně nevypadá.

Pařížské přehlídky budou trvat do úterý a své modely tady předvede většina velkých módních salonů. Pak už se francouzská metropole bude těšit na přehlídky vysoké krejčoviny - haute couture.