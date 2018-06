Paris: Tatínek mi silikonová prsa nedovolil

Zdroj z kliniky řekl: "Všichni ji tu znají. Není to její první návštěva. Stačí, když se podíváte na její dívčí obrázky a srovnáte je s její dnešní podobou."

Paris vždy tvrdila, že je proti kosmetické chirurgii a že by si na svém těle nenechala nic upravovat.

"Před lety jsem žádala tatínka, aby mi zaplatil zvětšení prsou. On řekl, že ne, že by to vypadalo levně a má pravdu. Umělá prsa vypadají deformovaně. Všechny moje kamarádky je mají a všechny vypadají deformované," prozradila nedávno Paris.

Paris, která se také zapřísáhla, že nikdy nebude experimentovat s drogami, protože nechce předčasně zestárnout, také ani nepije alkohol!

"Lidé si myslí, že piju alkohol, ale já v klubech většinou piju jen Red Bull," tvrdí nekorunovaná královna mejdanů. "Ráda tancuji a bavím se a alkohol k tomu nepotřebuji."

No a to je docela zajímavé. Tancování ji totiž občas tak unaví, že třeba při odchodu z klubu upadne anebo se připlete do nějaké autonehody.