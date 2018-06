Paris si dala dárek k narozeninám - předvedla striptýz

Paris se připojila k burleskní show sexy formace Pussycat Dolls v hotelu Ceasar's v Las Vegas. Diváky přivítala v provokativním latexovém oblečku s policejní čapkou a bičíkem. Poté se převlékla do bílého korzetu posetého křištály a svou verzi sexy tance přítomným předvedla i v průhledné otáčivé vaničce.

Ač tato blondýnka nevypadá, že by si sama sebou mohla být někdy nejistá, před svým vystoupením se přiznala, že je "nervózní", a dokonce se bála, že se ztrapní.

A měla proč, její nakrucovaní, ať už na diskotéce nebo u tyče, popisují bulvární blogeři jako "pštrosí tanec". Hiltonová je živoucím důkazem toho, že ani za peníze se talent nekoupí.

Její poslední film The Hottie and the Nottie byl filmovými fanoušky vyhlášen za nejhorší snímek vůbec a časopis Rolling Stone ho ohodnotil výmluvnou půl hvězdičkou. Ani v kinech se mu vůbec nedařilo, za první víkend vydělal v průměru pouhých 76 dolarů na každém ze 111 pláten.