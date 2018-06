Paris se odhalila před pornohercem

"Na party byla pozdě večer opravdu odvázaná atmosféra. Hiltonová a její herecká přítelkyně Bijou Phillipsová se proto nebály požádat hvězdu pornofilmů o to, aby jim ukázala svůj opravdu velký penis. Chtěly vidět to, na co ostatní mohou koukat jen prostřednictvím televizní obrazovky," uvedla jedna z návštěvnic večírku.

Jednapadesátiletý Jeremy s odhalením svého mužství souhlasil pouze s podmínkou, že mu za to herečky ukáží "živě" svá ňadra. Dívky neváhaly ani chvíli a k překvapení všech hostů, kteří právě byli na toaletách, se vzájemné odhalení opravdu uskutečnilo.

„Ron hraje v pornofilmech z jediného prostého důvodu, a tím rozhodně není jeho krásný obličej. Děvčata to chtěla vidět na vlastní oči. Všichni tři proto odešli na toaletu a po pěti minutách přišla Bijou a vtipkovala, že Jeremy má mnohem větší mužství, než jakým se může pochlubit její přítel," uvedl jeden z hostů.

Paris Hiltonová, proslulá svým účinkováním v pornofilmech a známá například z filmu The Simple Life, se komentování pornohercova mužství zdržela.