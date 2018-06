Paris nechce do věznění, bojí se znásilnění lesbami

Hiltonovou prý čeká nejen sdílení cely s prostitutkami, narkomankami a zlodějkami, ale také společné sprchy plné roztoužených lesbiček.

„To místo je hrozné. Paris to nepřežije. Jestli se bude chovat povýšeně a jako panička, skončí špatně. Bude se muset sprchovat v hromadných sprchách, kde na ni bude čekat tlupa velmi mužných a nadržených leseb,“ varovala Denise Chavisová, která ve stejném zařízení, kam poputuje Hiltonová, navštěvuje svoji uvězněnou sestru.

„Cítím, že se mnou zacházeli nefér a to uvěznění je kruté,“ stěžovala si Paris. Její matka Kathy po rozsudku nešetřila sprostými slovy a přes zuby cedila: „A to nás to stálo tolik peněz!“

Klíčovým svědkem u soudu byl pak mluvčí celebrit Elliot Mintz. „Den po slyšení jsem poslal Paris e-mail, v němž jsem vyjádřil lítost nad rozsudkem a soudcovou nerozumností. Paris je skvělá osobnost a nezaslouží si takový trest. Přeji jí jen to nejlepší,“ nechal se Mintz citovat magazínem People. Omluvný dopis ale mluvčímu nepomohl. Jeho výpověď u soudu vyšla naprázdno, a tak ho Hiltonová okamžitě propustila ze svých služeb.

Soudce šestadvacetiletou miliardářku poslal za mříže minulý týden za to, že řídila bez průkazu. Do ženské věznice v Lynwoodu nedaleko Los Angeles musí Paris nastoupit do 5. června. - více zde

V cele o rozměrech 3,6 krát 2,4 metru bude mít kontroverzní celebrita, navyklá na veškerý luxus tohoto světa, k dispozici záchod, umyvadlo a okénko o šířce 15 centimetrů. Spokojit se musí s jedním teplým jídlem denně, snídaně se podává v 6.00, což je doba, kdy Paris po prohýřených nocích chodila spát. Televize je v klubovně, zavolat si bude smět pouze z telefonní místnosti na předplacenou kartu.