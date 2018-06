Paris je moje dcera, půjdu na testy, tvrdí Jacksonův přítel

Kmotr tří dětí nedávno zesnulého Michaela Jacksona se hlásí k otcovství jedenáctileté dcery Paris. Jackconův dlouholetý přítel Mark Lester podle nedělníku The News of the World prohlašuje, že k početí poskytl své sperma.