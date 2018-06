Paris Jacksonová po půlroční terapii vypadá šťastně, doma ale nezůstane

Patnáctiletá Paris Jacksonová skončila na psychiatrii v červnu, když se pokusila o sebevraždu. Po propuštění z léčebny v Los Angeles ji rodina poslala do zařízení mimo Kalifornii s doplňující péčí.

Skoro půl roku trávila v soukromé škole v Utahu, kde působí terapeuti, kteří pomáhají teenagerům s depresemi a zvládáním smutku.

K rodině se Paris vrátila až na Vánoce, které strávila se svou biologickou matkou Debbie Roweovou a bratry na Havaji. Po Novém roce se nastěhovala zpět do domu třiaosmdesátileté babičky Katherine Jacksonové v Los Angeles. Na internet vyvěsila fotky, na kterých je s matkou, baví se s kamarádkami, nebo je na nich dokonce v bikinách. U teenagerek to je obvyklé chování, ale Paris toho asi bude litovat.

Paris Jacksonová vystavila fotky s kamarádkami. Paris Jacksonová dala na internet fotky v bikinách.

Podle serveru RadarOnline se dcera Michaela Jacksona nechce do školy vrátit. Babička ale na jejím návratu trvá a přispěly k tomu právě její snímky. Podle zdrojů z okolí Jacksonových to Parisinu babičku rozčílilo a hodlá vnučku poslat co nejrychleji zpět do Utahu, kde nebude mít přístup na sociální sítě.