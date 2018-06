Paris Jacksonová se schází s matkou, která se jí kdysi vzdala

Čtyřiapadesátiletá Debbie Rowe souhlasila, že se vzdá rodičovských práv ve prospěch Michaela Jacksona, když byly Paris tři roky. Poslední dobou se ale hodně sblížily.

Kromě narozeninové oslavy si vyrazily na dámskou jízdu a daly si společně oběd v jedné z kalifornských restaurací.

"Když jsem s mámou, nepotřebujeme ochranku, což je opravdu hezké," cituje dceru Michaela Jacksona list Daily Mail.

Na rozdíl od Paris její starší bratr Prince o setkání prý moc nestojí. Podle jejich strýčka Jermainea Jacksona je dobře, že se matka opět zajímá o své děti.

"Myslím, že je to úžasné. Děti potřebují maminku. Myslím, že je to skvělé. Je to jejich matka. Je to úžasné," řekl starší bratr krále popu pro portál TMZ.

Michael Jackson a Debbie Rowe byli manželé v letech 1996 - 1999.

Michael Jacskon, který zemřel v roce 2009, poznal Debbie na klinice, kde byl hospitalizovaný. Debbie tam pracovala jako zdravotní sestra. Vzali se v roce 1996 a po třech letech se rozvedli. Rowe mu porodila dvě děti, které zůstaly po rozvodu s otcem a později se jejich matka rodičovských práv úplně vzdala.