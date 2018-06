Paris Jacksonová s bratry otiskla tátovu rukavici a boty do betonu

Ceremonii v Los Angeles přihlížela víc než stovka fanoušků a celebrit včetně zpěváka Justina Biebera či členů Jacksonovy rodiny. Za ocenění celoživotního úspěchu označil Jacksonovo zvěčnění v betonu jeho nejstarší čtrnáctiletý syn Prince Michael.

Děti Michaela Jacksona otiskly jeho rukavici a boty do betonu na nádvoří čínského divadla Grauman v Hollywoodu (Los Angeles, 26. ledna 2012).

Třináctiletá dcera Paris otiskla otcovu slavnou rukavici a napsala do betonu jeho jméno, přičemž mezi slova Michael a Jackson přikreslila srdíčko. Princ Michael a jeho devítiletý bratr Blanket pak do betonu otiskli otcovy boty a všechny děti vtiskly vedle nich svou dlaň.

"Znamená to pro mě hodně, protože táta tady vždycky chtěl mít své jméno. Mám pocit, že je to jeho odkaz," dodala Paris.

"Chybíš nám, Michaeli, to je jisté," řekl během hodinu trvající ceremonie jeho bratr Tito Jackson. "Sotva mine den, abych si na něj nějakým způsobem nevzpomněl a vím, že dnes je tady s námi."

Osobní vzpomínky na Michaela Jacksona připojil i hudební producent Quincy Jones, který s Jacksonem spolupracoval na jeho nejúspěšnějším albu Thriller, stejně jako zpěvák skupiny Motown Smokey Robinson či komik Chris Tucker. Kanadský idol dospívajících dívek Justin Bieber ho označil za inspiraci.

"Lidé si na něj budou pamatovat díky jeho tanci a zpěvu, ale je třeba si taky připomínat, kým byl," prohlásil sedmnáctiletý Bieber. "Ať dělám, co dělám, dívám se na Michaela a chci být tak dobrý jako byl on."

Prince, Blanket a Paris Jacksonovi a zpěvák Justin Bieber (Los Angeles, 26. ledna 2012)

Jackson se nejprve proslavil písněmi jako ABC a I'll Be There coby dětský zpěvák ve skupině se svými bratry. Později pokračoval v sólové kariéře, která mu získala popularitu takovými hity jako je Rock With You, Bad či Beat It. Jeho náhlá smrt na předávkování léky v roce 2009, kdy mu bylo 50 let, šokovala celý svět.