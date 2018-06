Jacksonová promluvila o sexuálním obtěžování a údajné vraždě svého otce

„Otec mi říkal, že ho nějací lidé chtějí dostat a myslel si, že jednou nastane den, kdy ho někdo zabije,“ řekla Paris v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

„Je to zřejmé. A všechno ukazuje na to, že tomu tak opravdu bylo. Zní to sice jako absolutní konspirační teorie a můžete si myslet, že kdokoli si to myslí a říká, je blázen. Ale všichni jeho praví fanoušci a jeho blízká rodina vědí, že to tak bylo,“ pokračovala.



Paris bylo pouhých jedenáct let, když její otec zemřel na zástavu srdce. S jeho smrtí se srovnávala velmi těžko. Měla psychické problémy a několikrát chtěla spáchat sebevraždu. Navíc byla dle svých vlastních slov v pubertě i sexuálně napadena.

Stalo se to v době, kdy bylo Paris čtrnáct let a nešlo prý o jednorázovou zkušenost, stalo se jí to opakovaně a pokoušelo se o to víc mužů. Kvůli tomu chtěla několikrát spáchat sebevraždu. Podřezala si žíly a málem vykrvácela.

„Tehdy jsem si myslela, že už nemá smysl žít. Měla jsem pocit, že mě moje okolí jen zrazuje a já jsem na světě zbytečná. Neviděla jsem v životě žádný smysl,“ svěřila se.

VIDEO: Paris Jacksonová se pokusila o sebevraždu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Pak jsem si zase přála rychle dospět a dělala jsem to, co osoby v mém věku dělat nemají. Kouření a alkohol. Byla jsem úplně šílená a bojovala jsem navíc s úzkostmi a depresemi,“ dodala.

Kromě toho zanedbávala školu a byla nezvladatelná. Její kantoři si s ní nevěděli rady, takže jí neustále něco zakazovali a napomínali ji. Zatímco ostatní žáci jezdili za dobré chování a prospěch na výlety, ona zůstávala doma, protože si nic z toho nezasloužila.