Paris Hiltonovou žaluje pojišťovna, nevrátila šperky za milion

Šperky za 60 tisíc dolarů si Paris Hiltonová podle soudního spisu zapůjčila v roce 2007 v klenotnictví Damiani na Manhattanu. Slíbila, že když je nebude nosit, budou schovány v sejfu nebo v trezoru.

To se však podle pojišťovny nestalo. Ležely prý bez dohledu na záchodové poličce v její losangeleské haciendě, když je zloději spolu s dalšími klenoty za 2,7 milionu dolarů v prosinci 2008 ukradli. Hiltonová se tehdy účastnila jisté hollywoodské party a dům byl prý odemčený.

Losangeleská policie údajně klenoty našla a vrátila je Hiltonové.

Pojišťovna předtím klenotnictví proplatila pojistku, kterou nárokovalo a klenoty pak začala po Hiltonové a dvou společnostech nesoucích její jméno žádat zpět. Telefonáty a e-maily však prý zůstaly bez odpovědi. Allianz SE proto Hiltonovou obvinila z nedbalosti a porušení smlouvy.

Podle mluvčí Hiltonové žaloba není postavena na faktech. Nikdo ze zástupců žalované strany prý nikdy pojišťovnu neinformoval, že se ukradené šperky vrátily. "Našla se jenom bižuterie," prohlásila.

Šperk, který údajně ukradla Lindsay Lohanová

Hiltonová není jedinou celebritou, která má kvůli drahokamům co do činění se soudy. V dubnu by měla před soudem stanout americká herečka Lindsay Lohanová kvůli obvinění, že v losangeleském obchodě ukradla v lednu zlatý náhrdelník.