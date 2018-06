Paris Hiltonovou načapali s marihuanou!

„Věci nebývají vždy takové, jak se jeví. Bylo by nefér, kdybychom činili jakýkoli závěr na základě jediné fotografie,“ dementoval událost Elliot Mintz, tiskový mluvčí Hiltonové. Přesto odmítl přiznat, co v pytlíčku Paris měla.

Hiltonová byla zachycena pohotovými fotografy ve chvíli, kdy si zkrášlovala růžovým lakem nehty před přehlídkou návrhářského dua Dolce & Gabbana. Při soustředěné práci měla otevřenu stříbrnou kabelku a neuvědomila si, že fotograf pořizuje detaily jejího obsahu.

V červnu letošní roku byla Paris viděna v jednom klubu v Los Angeles, jak kouří něco, co připomínalo joint marihuany. „Paris Hiltonová si ubalila vlastní cigaretu. Byla to cigareta, co jste viděli,“ prohlásil tehdy Mintz.