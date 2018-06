Paris Hiltonová zase šokuje, ukázala matce svoje porno

Paris Hiltonová totiž podle serveru Pravda.sk svoji matku Kathy pozvala na premiéru nového dokumentu o životě takzvaných Party Girls, což jsou dívky z vyšší společnosti, které neustále vymetají večírky. Jako naschvál se ale v dokumentu objevil i sestřih slavného videa, který natočil bývalý přítel Paris Hiltonové Rick Salomon a nazval ho Jedna noc v Paris. Video viděl téměř celý svět až na Kathy Hiltonovou.

"Netušila jsem, že se tato sexuální aféra objeví i v dokumentu, měla být už navždy zapomenutá. Je mi líto, že jsem to musela vidět," uvedla Kathy Hiltonová, která tak musela sledovat vlastní dceru v těch nejintimnějších chvilkách.

Před pár dny se Hiltonová přiživila i na smrti Michaela Jacksona, když prohlásila, že popový král si přivlastnil její jméno pro svoji dceru. "Moje máma a Michael spolu chodili na střední školu, a když jim bylo třináct let, byli nejlepší přátelé. Takže když jsem vyrůstala, znala jsem Michaela velmi dobře, byl to pro mě strýček," vzpomínala Paris v rozhovoru pro US TV. "Vždycky miloval jméno Paris, takže se zeptal mé matky, jestli tak může pojmenovat svoji dceru, a ona samozřejmě řekla ano. Myslím si, že Paris je skutečně krásná mladá dívka a jsem hrdá na to, že máme stejné jméno," dodala Hiltonová.