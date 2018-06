Paris Hiltonová: Stavros byl jen další omyl

V posledních osmnácti měsících je to již druhý konec velké lásky, jak o svých vztazích blonďatá milionářka mluví. I před rokem a půl se rozcházela s osudovou láskou a opět s řeckým rejdařem, Paridem Latsisem.

Hiltonová prý touží po dětech a rodině, tak kde je problém? „Chci najít chlapa jako je můj táta, abychom spolu byli navždy a měli kopu dětí. To by završilo můj život. Chci chlapečka a holčičku,“ prohlásila Paris. Rovnice je jasná, Stavros Niarchos nemá rozhodně to, co Hiltonové otec.

Mluvčí multimilionářky Elliot Mintz k rozchodu uvedl: „Nemám v kompetencích komentovat soukromí své klientky. Ale nemohu to ani popřít.“

Řecký rejdař Stavros Niarchos začal s Paris chodit minulý rok, nedcelý týden poté, co dala vale Paridu Latsisovi. Hiltonová se chtěla ještě před týdnem usadit a stát matkou na plný úvazek. Ve vodách řeckých rejdařů se jí věrnou kopii svého otce nalézt nedaří, a proto začala lovit jinde - již pár dní se objevuje ve společnosti

hvězdy amerického fotbalu Mattem Leinartem.