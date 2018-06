Paris Hiltonová se chce vdávat. Svatba bude v létě na Bahamách

"Právě teď oba přemýšlejí o letní svatbě. Pravděpodobně v srpnu, nejspíš na Bahamách. Jsou do sebe celí žhaví, tak si prostě řekli proč ne," prozradil serveru FemaleFirst.co.uk blízký zdroj. Spekulace o tom, že se Paris s Dougem chtějí vzít, kolují médii už několik týdnů. Začátkem tohoto týdne sama Paris přiznala, že zoufale touží po tom, udělat z Douga svého manžela.

"On bude můj manžel. Jsme nejlepší přátelé, vůbec to nevypadá tak, že jsme se teprve nedávno poznali. Za poslední rok jsme jeden druhého poznali. Já jsem měla jiný vztah, ale pak jsme se zase spojili. Teď jsem opravdu zamilovaná a opravdu šťastná," řekla Hiltonová, která s hvězdou seriálu The Hills chodí od ledna letošního roku.

Svoji zamilovanost dávali oba výrazně najevo na oslavě osmadvacátých narozenin, kterou dědička hotelového impéria uspořádala v Las Vegas. Reinhardt hned na pronesl přípitek pro "nejkrásnější dívku světa". Poté se věnoval výhradně Paris, které se neustále dotýkal a líbal ji. Hiltonová mu na oplátku jako hřeb večera zazpívala svůj hit Stars Are Blind.