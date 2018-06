Paris Hiltonová oslavila narozeniny s novým přítelem

Bujarého večírku se zúčastnil i nový přítel Paris Doug Reinhard, známý z pořadu The Hills, který hned na začátku oslavy pronesl přípitek pro "nejkrásnější dívku světa". Poté se věnoval výhradně Paris, které se neustále dotýkal a líbal ji. Blonďatá dědička mezi ostatními hosty jen zářila. Pro tento výjimečný večer zvolila třpytivé zlaté minišaty, které doplnila blýskavou čelenkou ve stylu třicátých let.

Celá oslava začala bohatou večeří v luxusní restauraci Nobu, odkud se všichni přesunuli do nočního klubu Body English, vybaveného růžovým kobercem. Po několika hodinách tance se Paris a její přátelé rozhodli, že party ještě nekončí a kolem třetí hodiny ráno vyrazili do luxusního podniku na střeše hotelu, kde je přivítala skupina Sesame Street, vystupující v místnosti zaplněné balonky.

Paris dostala k narozeninám obrovský růžový dort ve tvaru muchomůrky a celý klub jí zazpíval Happy Birthday. Hosté mohli během večera shlédnout například cirkusová představení nebo třeba koncert kapely Chester French, která do Las Vegas dorazila speciálně kvůli Paris.

Během večírku na pódiu vystoupila i sama oslavenkyně, která všem přítomným poděkovala za to, že přišli, a nezapomněla se pochlubit svojí novou láskou Dougem. "Můj muž je právě teď tady, je to nejvíc sexy muž na světě," prohlásila před davem kamarádů. Poté speciálně pro svého přítele zazpívala svůj hit Stars Are Blind.