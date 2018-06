Paris Hiltonová napsala autobiografii

Profesionální dědička, která se svého času proslavila především svým amatérským pornosnímkem vystaveným proti její vůli na internetu a také tím, že s oblibou vymetá večírky všeho druhu, v knize popírá, že by v dětství byla nějak zvlášť rozmazlovaná.

"Jako dědička jsem vyrůstala pod stálým dohledem a tvrzení, že jsem v devíti letech dostala kreditní kartu, je směšné. Bylo mi devatenáct a musela jsem si ji obstarat sama," uvádí věci na pravou míru zlobivá mladá dáma.

V knize nazvané Confessions of an Heiress (Dědiččino vyznání) dává autorka čtenářům nahlédnout i pod pokličku svého výstředního života. Nicméně svůj divoký životní styl hodlá Hiltonová podle svých slov přece jen jednou opustit. Jednoho dne by prý chtěla mít děti a velký dům se spoustou zvířat.

Pro své čtenáře má Paris také několik módních tipů. "Věřte mi - lidé se k vám chovají jinak, když máte na sobě šperky," zjistila svými bohatými zkušenostmi Hiltonová, jejíž kniha by měla přijít na pulty amerických knihkupectví 7. září.

Paris Hiltonová, která se před dvěma týdny stala svědkyní svatby své dvacetileté sestry Nicky, se prý nedávno rozešla se svým přítelem Nickem Carterem ze skupiny Backstreet Boys. V poslední době byla spatřena ve společnosti frontmana kapely Limp Bizkit Freda Dursta a profesionálního skateboardisty Chada Musky.