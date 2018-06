Paris Hiltonová: Zveřejnění nahrávky sexu mi zničilo život

Na videokazetě je záznam z intimních chvilek Paris s jejím bývalým partnerem Rickem Salomanem. Video vzniklo v roce 2001 a byla zveřejněna o tři roky později samotným Salomanem, který šel po penězích a myslel si, že na nahrávce vydělá balík.

„Je to opravdu ponižující a velmi mi to ubližuje. Celý život jsem vzhlížela k princezně Dianě. K té elegantní ženě, která byla vždy tak pokorná a milá. Taková jsem mohla být i já. Ale kvůli té nahrávce teď budu navždycky pranýřována,“ postěžovala si.

„Lidem je úplně jedno, že jsem tu nahrávku nenahrávala s tím úmyslem, že by měla být někdy zveřejněna. Bylo to soukromé a nikdo to vidět neměl. Ven se to dostalo ne mou vinou,“ sdělila dotčená Hiltonová v rozhovoru pro magazín Marie Claire.

Paris teď zpytuje svědomí a říká, že by Salomona nejraději nikdy nepotkala. Kdyby ji k nahrávce netlačil, nikdy by k ničemu takovému nepřistoupila.

„Je to vlastně jediná věc, které v životě opravdu lituji. Kdybych mohla, okamžitě to změním. Kéž bych ho nikdy nepotkala. Kvůli tomu jsem několik měsíců nemohla opustit svůj domov. Byla jsem v depresi a tak ponížená,“ pokračovala s tím, že od té doby už nikomu nevěří a dává si na lidi pozor.

„Než si někoho opravdu pustím k tělu, docela to trvá. Muže si prověřuji, protože už nechci nic podobného zažít. Hodně lidí mě jen využívalo,“ dodala.

