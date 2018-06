Paris Hiltonová má ve vězení služku

„Všechno je jí jedno, nevím, jestli je uvnitř vyděšená, ale vůbec nevypadá, jako by se bála. Má soukromou služku, je tam osoba, která za ní chodí a uklízí jí, pere šaty a umývá její celu,“ prozradila bývalá vězenkyně Daisy britskému listu The Sun. Ostatní obyvatelky trestnice však tuto činnost musejí vykonávat samy.

Před stykem s ostatními chovankami ji však vedení drží stranou jako nějakou svatost. „Nikdo na ni nesmí mluvit nebo se k ní přibližovat. Dali jí úplně nové šaty a pak je vyhodili do popelnice, vyhodili úplně nové oblečení, protože to nosila ona, aby se to k nikomu nedostalo,“ dodala Daisy.