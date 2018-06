Paris Hiltonová má trable s láskou, chce zpátky expřítele

Frontman kapely Good Charlotte a popová hvězdička Kate si spolu vyrazili na den svatého Valentýna. Paris údajně po Benjim stále zoufale touží a fakt, že si její bývalá láska na den zamilovaných vyšla s někým jiným, nese těžce.

"Paris k Benjimu stále chová silné city a vidět takové fotky ji opravdu bolí. Je rozhodnutá získat Benjiho zpátky a nedovolí ničemu a nikomu, aby jí stál v cestě," tvrdí zdroj blízký Paris.



Katie Perry a Benji Madden

Benji a Kate strávili romantický večer v Las Vegas a média spekulují o jejich tajném vztahu. Mladá zpěvačka však všechny spekulace popírá a tvrdí, že jsou pouze dobří kamarádi.

"Valentýna jsem oslavovala opíjením se s partou dobrých kamarádů, bylo nás asi pětadvacet. Benji je milý kamarád, ale moje srdce momentálně patří jenom mé kočce," uvedla Kate Perry.

Krátce poté, co se Benji a Paris rozešli, přiznala blonďatá pařmenka, že k muzikantovi stále něco cítí. "Je to můj nejlepší kamarád. Choval se ke mně skvěle, byl loajální. Je to neuvěřitelná osoba a vždycky si budeme opravdu blízcí. Stále ho miluju, je prostě výjimečný. Nikdo není takový jako on. Pořád k němu něco cítím," přiznala Paris.