Paris Hiltonová: Kdo je to proboha Tony Blair?

Paris se takto vyznamenala během rozhovoru pro magazín GQ, když se jí novinářka dotázala, zda je fanynkou Tonyho Blaira.

Po chvilce rozmýšlení a nápovědách nakonec blondýna odpověděla: „Ano, jasně… On je jako váš prezident?“ Paris ovšem přiznala, že ho nikdy neviděla a jen stěží by poznala, jak vypadá.

Na rozdíl od toho ale moc dobře ví, jak vypadala princezna Diana. „Milovala jsem ji. Byla okouzlující. Její smrt mě tolik zasáhla. Byla to silná a nádherná žena. Brečela jsem bez přestávky dvě hodiny, když jsem se doslechla, že se zabila,“ nechala se slyšet Hiltonová, které bylo v době smrti Diany šestnáct let.

„Často také musím v autě utíkat před paparazzi a musím říct, že je to šílené. Mohu se přirovnat k Dianě a jejím problémům,“ vysvětlila Paris, která na dotaz, s kým by byla ráda srovnávána, odpověděla: „S kombinací Marilyn Monroeové a Diany.“

Dědička také ráda vyzdvihuje své výdělky z kosmetických výrobků, bot a hotelů. „Vydělala jsem loni dvě stě milionů dolarů, zatímco Jennifer Lopezová jen sto padesát. Nemám problém vzít půl milionu dolarů a rozdat je v Las Vegas nebo Japonsku. Zvu všechny na večírky a je to hned pryč. Tento týden jsem například na letišti potkala rodinu, která chtěla, abych její dceři přispěla sto tisíc na oslavu šestnáctých narozenin, protože jsem její idol. Tak jsem to udělala,“ dodala Hiltonová, která tento týden startuje svoji hudební kariéru singlem Stars Are Blind.