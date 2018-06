Paris Hiltonová je (opět) na prášky

Paris Hiltonová nedávno srdceryvně brečela v soudní síni a volala při návratu do vězení maminku, neb se jí ve vězení udělalo nevolno a byla tak smutná a zkroušená, až jí bylo na základě lékařského doporučení uděleno po třech dnech žaláře domácí vězení. Pouze však na den. Poté ji soudce vrátil do lochu. Kdo by nebrečel, že.

Zvláště když soudce Michael Sauer napařil Paris znovu celý čtyřiceti denní trest namísto původního "půl-úvazku" za dobré chování. Ze soudní síně ji museli dle očitých svědků odtáhnout.

Leč situace se znovu obrátila. Paris, která má velké zastání v losangeleském šerifu Lee Bacovi (kterému jen tak mimochodem sponzoroval volební kampaň Parisin dědeček), si nakonec přece jen odsedí pouze třiadvaceti denní trest, a nikoli za mřížemi v cele, ale na marodce.

Její duševní stav se totiž údajně velice zhoršil, a proto byla neprodleně eskortována do vězeňského lékařského zařízení Twin Towers, kde "se dává do pořádku, jak je v jejích silách", jak se nechal slyšet právník. Taky jste si vzpomněli na táhlé potíže a bolesti, když jste měli po nemoci jít znovu do školy?

Paris Hiltonovou nyní pravidelně navštěvuje psychiatr, přičemž zhroucené děvče si nechalo zavolat redaktorku Barbaru Waltersovou z magazínu The View, které se svěřila, že už bude hodná. "Bůh mi dal novou šanci," nechala se slyšet. Doufejme, že to neznamená, i vzhledem k názvu jejího nynějšího příbytku, že příště sedne nametená do letadla. Pro jistotu občas koukejte vzhůru.