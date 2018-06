Paris Hiltonová je na obálce pornomagazínu

Je v tom lehká ironie. New Look neboli nový pohled či nový vzhled uveřejnil v listopadovém čísle v rámci profilu Hiltonové několik let staré lechtivé fotografie, které Paris nafotila před drahnou dobou pro jistý americký magazín.

Šestadvacetiletá blondýnka se přitom snaží alespoň naoko být hodnou holčičkou. Tedy... namísto do Rwandy, kam měla jet pomáhat chudým (není ovšem jasné jak, zřejmě rozdáváním rtěnek), odletěla do Tokia, kde pomohla oděvní značce Samantha Thavasa při promo akci nové řady kabelek a doplňků. Krásný skutek.