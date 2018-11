Paris Hiltonová se letos nevdá. Snoubenec Zylka se s ní rozešel

Herec Chris Zylka požádal Paris Hiltonovou o ruku po dvou letech vztahu na letošní lednové dovolené v Aspenu. Hiltonová se tehdy na sociálních sítích pochlubila zásnubním prstenem za dva miliony dolarů.



„Jsem nadšená, že jsem zasnoubená s láskou mého života a mým nejlepším přítelem. Nikdy jsem nebyla šťastnější a necítila se tak v bezpečí a milovaná. Je pro mě ten pravý a ukázal mi, že pohádky opravdu existují,“ uvedla v lednu Hiltonová.

„Jsem nejšťastnější člověk na světě, že se ožením s mojí vysněnou dívkou. Nemůžu se dočkat, že spolu strávíme zbytek života,“ řekl Zylka magazínu People.

V jednom rozhovoru partneři uvedli, že svatba by mohla proběhnout například 11. listopadu tohoto roku. Podle Hiltonové však toto datum nebylo nijak závazné. Svatba se neustále odkládala, což bylo podezřelé i americkému bulváru. Tomu Paris Hitlonová na otázky ohledně svatby odpovídala, že svatební šaty oblékne až v pravý čas a že nechce podcenit přípravy. Její snoubenec Chris Zylka ovšem odmítl dále čekat a na začátku listopadu se s Hiltonovou rozešel.

„Rozešli se před pár týdny. Jejich vztah se vyvíjel příliš rychle a ona si uvědomila, že to pro ni není to pravé. Momentálně cestuje po světě a propaguje svou kosmetiku a nový parfém a věnuje se DJingu. Přeje Chrisovi jen to nejlepší a doufá, že zůstanou přáteli,“ uvedla kamarádka Hiltonové v rozhovoru pro magazín People.

Zylka, jehož rodné příjmení je Settlemire, si vzal rodné příjmení matky za své umělecké. Má ukrajinské předky a byl také modelem. Hostoval v několika seriálech jako Hannah Montana, Město žen nebo Deset důvodů, proč tě nenávidím. Hrál ve filmech Moje super psycho úžasné šestnáctiny, Noc žraloka 3D, Amazing Spider-Man a Hříčky přírody.

V roce 2014 se Zylka zasnoubil s modelkou Hannou Bethovou, ale o rok později zasnoubení zrušili. Předtím chodil rok s herečkou Lucy Hale. Hiltonová v minulosti chodila s modely Riverem Viiperim, Jasonem Shawem, Joshem Upshawem, herci Jaredem Letem a Randy Spellingem, fotbalistou Cristianem Ronaldem či tenistou Andy Roddickem. Jejími milenci byli i řečtí rejdaři Stavros Niarchos a Paris Latsis.