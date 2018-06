Paris Hiltonová chce Němcové přebrat Blunta!

Že má zpěvák přítelkyni, navíc českou rodačku Petru Němcovou, jí očividně příliš nevadilo. „Je to miláček. Miluju ho,“ řekla Hiltonová na Bluntovu adresu.

Stalo se tak během akce Wireless Festival v londýnském Hyde Parku, na který se Hiltonová přijela podívat.

„Je to kus chlapa. Miluju Jamese. Vyšli jsme si na večeři a já z toho byla úplně hotová. Miluju Londýn a líbí se mi tu o to víc, když ho můžu procházet s Jamesem ruku v ruce. Je to krasavec,“ řekla Paris britským médiím.

Jaký názor má zpěvák, nutno dodat, že s peprnou minulostí, na americkou hvězdu večírků, není jasné.